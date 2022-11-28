Россиянам рассказали о бюджетном направлении пляжного отдыха в новогодние праздники

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На данный момент самым бюджетным направлением для отдыха на море в новогодние каникулы остается Египет, утверждает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, в это государство на Ближнем Востоке можно долететь прямым рейсом из 15 российских городов, например из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Минеральных Вод, Самары, Екатеринбурга и других.

"Можно полететь за 100 тысяч рублей на Новый год на неделю в хороший отель 4–5 звезд", – поделился Мкртчян в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что требования к документам для граждан России для получения визы в Китай вернулись к правилам, действующим до пандемии COVID-19. Теперь россияне могут получить экипажную, гостевую, рабочую, деловую, семейную и долгосрочную учебную визы.



Средняя стоимость авиабилетов из России в Египет снизилась на 66,5%

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