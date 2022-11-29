Названы самые выгодные направления по России для поездок на новогодние праздники

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Самые бюджетные билеты на новогодние путешествия по России можно приобрести на 24–25 декабря и 2–4 января. На данный момент они дешевле на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Москве 24 в сервисе "Яндекс Путешествия".

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость рейсов в обе стороны на период новогодних каникул в прошлом году и текущие цены. Эксперты изучили 25 самых востребованных направлений для поездок из столицы во время зимних праздников.

Россияне все еще могут приобрести на Новый год билеты из Москвы за более низкую стоимость, чем в 2021 году. Так, в Казань и обратно есть рейсы на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021–2022 годах. До Петербурга и обратно можно улететь за стоимость на 40% ниже.

Самые недорогие билеты из столицы по данным направлениям стоят 5 101 рубль и 4 000 рублей соответственно. По стоимости на том же уровне остались перелеты в Махачкалу – 10 096 рублей, а также в Красноярск – 15 865 рублей.

"Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (на 38% дороже), Омск (на 13% дороже) и Магнитогорск (на 13% дороже). Цены составили 19 630 рублей, 15 796 рублей и 17 444 рубля соответственно", – поделились аналитики сервиса.

Помимо российского направления, эксперты рассказали о наиболее выгодных перелетах в ближнее зарубежье. Больше всего билеты подешевели из столицы в Таджикистан (на 23% дешевле), Киргизию (на 23% дешевле) и Узбекистан (на 18% дешевле). В эти государства можно улететь за 33 636, 20 179 и 22 668 рублей соответственно.

Из дальнего зарубежья аналитики выбрали Каир. Билеты туда подешевели на 40%, за перелет можно отдать 30 651 рубль. Следом расположился Пхукет с 27% снижения цен.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян поделился, что сейчас самым бюджетным направлением для отдыха на море в новогодние каникулы остается Египет.

Туда на праздники можно отправиться за 100 тысяч рублей. Кроме того, долететь до Египта можно прямым рейсом из 15 российских городов.

Средняя стоимость авиабилетов из России в Египет снизилась на 66,5%

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