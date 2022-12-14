Россиянам рассказали об отечественных горнолыжных курортах

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Текущей зимой европейские склоны стали практических недоступны для граждан РФ, однако альтернативу им можно найти и в пределах России. Об особенностях отечественных горнолыжных курортов News.ru рассказали представители туристической отрасли.

Посещение Европы в настоящее время затрудняет не только отсутствие прямого авиасообщения, из-за чего билеты подорожали почти вдвое, но и рост стоимости "шенгена", за который теперь придется отдать 80 евро. Кроме того, параллельно укрепляется и сама европейская валюта. Некоторые страны дополнительно усложняют процедуры выдачи виз россиянам.

"В целом россияне столкнулись с дефицитом иностранных горнолыжных туров. Они есть, например, в Армению, но ее курорты не вполне удовлетворят опытных райдеров", – пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

В то же время отмечается, что качество российских горнолыжных курортов растет. Например, в Кемеровской области, рядом с Шерегешем, открыли дополнительный аэропорт. Посещение курорта без перелета обойдется менее чем в 45 тысяч рублей на двоих за пять дней. Однако местные трассы достаточно короткие и не очень сложные, курорт занимает лишь пятое место по популярности.

Наиболее востребованы среди россиян курорты Красной Поляны в Сочи. Местные склоны подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. При этом средний уровень отелей здесь четырехзвездочный, поэтому и цены достаточно высокие: отдых на двоих без перелета будет стоить около 116 тысяч рублей.

Далее по популярности идет Эльбрус. Он больше подходит опытным лыжникам и сноубордистам. Поездка туда выйдет примерно в 90 тысяч рублей, но уже с учетом стоимости транспорта. Для катающихся разного уровня, в том числе для начинающих, больше подойдет Домбай. Цены там сопоставимы с Эльбрусом.

Четвертый по популярности – Архыз. Опытные спортсмены туда обычно не ездят, так как сложных трасс довольно мало. Тем, кто вылетает из Москвы, вся поездка обойдется в 95 тысяч рублей за двоих. Для жителей южных регионов РФ, которые добираются до курорта на машине, общая стоимость значительно ниже – всего 40 тысяч рублей.

Тем же, кто не может позволить себе отдых в горах, в АТОР рекомендуют дождаться горящих путевок за границу. Туроператоры могут начать продавать их уже в конце предпоследней недели декабря. Например, туры на Мальдивы, в Египет, Турцию и ОАЭ, как ожидается, подешевеют на 15–25%.

Ранее стало известно, что 51% россиян не планирует путешествий на новогодние праздники. Аналогичной ситуация была год назад. При этом порядка 20% жителей страны от отдыха отказываться не будут и уже приобрели путевки.



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