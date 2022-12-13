Четверть россиян признались, что хотят получить от Деда Мороза поездку в регионы РФ

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Порядка 23% россиян признались, что хотят получить в подарок от Деда Мороза поездку на Камчатку, Байкал, Сахалин или же другие регионы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опрос платформы для путешествий "Туту.ру".

Около 14% хотели бы получить поездку в Европу. 13% желают отправиться в тур по США, Мексике или Канаде.

Поездку на остров хотели бы получить 12% респондентов, а кругосветное путешествие – 11%. Порядка 7% мечтают о Южной Америке, а 6% хотели бы побывать в резиденции Деда Мороза. Некоторые загадали желание отправиться в горы, на Северный полюс и в Африку.

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