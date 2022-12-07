В Москве наградили победителей Russian Traveler Awards 2022

Фото: Алексей Данилкин

Представителей российских регионов наградили на премии Russian Traveler Awards 2022. Голосование проходило открыто и в онлайн-формате по 12 номинациям и 5 спецноминациям – от лучших культурно-исторических и природных достопримечательностей с экомаршрутами до национальных блюд и народных промыслов.

Премии получили Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Калужская, Воронежская, Астраханская, Иркутская, Тульская, Волгоградская, Калининградская, Тамбовская, Ростовская области, Алтайский и Красноярский край, республики Крым, Карелия, Бурятия и Марий Эл, а также представители трех иностранных направлений – Сербии, Индонезии и Шарджи.

Регионы сами отбирали номинантов и подавали заявки – среди них есть памятники и национальные парки, народные промыслы и экскурсионные маршруты.

Церемонию открыли издатель журнала Russian Traveler Ирина Ковалевич и главный редактор Иван Васин. Премия прошла при участии директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Сослана Абисалова, а также председателя экспертного совета Комитета по туризму Государственной думы Христофора Константиниди.

"Такие премии позволяют привлечь внимание туристов к новым перспективным или еще малоизвестным туристическим направлениям, курортам, объектам культурного наследия и памятникам природы. Особенно хочу отметить, что организаторы премии уделяют большое внимание популяризации бережного отношения к природе и сохранению исторического наследия, ведут большую просветительскую работу в области ответственного потребления. Летом 2022 года Комитетом Госдумы по туризму инициирован масштабный проект внедрения механизмов устойчивого развития в туриндустрии России, в котором уже принимают участие 15 пилотных регионов РФ", – сказал Константиниди.



Полный список победителей доступен по ссылке.

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