Собянин вручил премию Russian Creative Awards Якутии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин вручил главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву премию в номинации "Креативный регион года" на Russian Creative Awards.

Церемония прошла в концертном зале "Зарядье".

"Мне стало интересно, а кто же, кому мы передадим такую замечательную награду. Вы знаете кто? Республика Якутия", – отметил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в прошлом году столица России стала самым креативным регионом.

Он отметил, что город поставил себе цель оставить за собой этой звание. Однако, поделился Собянин, такая премия не выдается в одни руки в течение пяти лет.

Во время мероприятия была отмечена Московская неделя моды, которую с 20 по 26 июня посетили более 1,6 миллиона человек. Церемония стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации "Событие года".

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, столица осталась современной и инновационной, несмотря на какие-либо ограничения.

"Московская неделя моды показала самое главное всем нам – и москвичам, и всем, кто приезжал в город в эту неделю, – у нас действительно все есть", – отметил он.

В предварительный список кандидатов на премию также вошли и другие столичные проекты, например программа поддержки локальных брендов "Сделано в Москве", международная ярмарка современного искусства Cosmoscow и другие.

В прошлом году церемония награждения победителей премии Russian Creative Awards состоялась 18 декабря в концертном зале "Зарядье". На тот момент на участие было подано более 3 тысяч заявок из 72 регионов страны. Например, в номинации "Продюсер года в сфере креативных индустрий" победителем стал сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус.

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