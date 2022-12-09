РФ и Турция представят альтернативу карте "Мир" к началу турсезона – СМИ

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Новый метод расчета в Турции, удобный для россиян, появится к началу туристического сезона, заявил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. Об этом сообщает газета Известия.

"Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий – обеспечить удобные методы расчета", – отметил он.

По словам Егармина, платежная альтернатива, которую разрабатывают РФ и Турция, будет представлена уже в мае-июне. Он считает, что отказы от обслуживания карт "Мир" в Турции происходят из-за давления Запада.

Егармин также отметил, что в некоторых отелях и магазинах Турции возможно рассчитываться напрямую в рублях. При этом, он уточнил, что статистики по тому, сколько отелей и магазинов работают по подобной схеме, нет.

Ранее сообщалось, что ряд банков Киргизии приняли решение прекратить работу с картами российской платежной системы "Мир". Это было сделано, чтобы избежать риска подпасть под санкции США.

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