Банки Киргизии прекратили работать с картами "Мир" из-за угрозы санкций США

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Ряд банков Киргизии приняли решение прекратить работу с картами российской платежной системы "Мир", чтобы избежать риска подпасть под санкции США, заявил зампред Национального банка республики Кайып Куленбеков. Об этом сообщает ТАСС.

"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", – сказал он.

При этом, по словам Куленбекова, регулятор не оказывал давления на банки, а все соответствующие решения принимались самостоятельно с учетом имеющихся рисков.

К настоящему моменту от обслуживания карт "Мир" отказались 10 из чуть более 20 банков Киргизии. В их число вошли государственный "Айыл-Банк, "Бакай банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Кыргызстан" и "Банк Азии".

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