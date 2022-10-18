Три киргизских банка приостановили работу с картами "Мир"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Киргизский "Бакай банк" приостановил работу с картами российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК "Мир" в устройствах банка. <...> О возобновлении обслуживания карт НСПК "Мир" в устройствах банка будет оповещено дополнительно", – отметили в кредитной организации.

Аналогичные заявления сделали два других киргизских банка – "Доскредобанк" и "Компаньон". Причину такого решения они не называют.

Как объяснили в Национальном банке Киргизии, регулятор контролирует деятельность различных платежных систем в стране, однако банки с учетом всех рисков сами решают, с какой из них им работать.

Ранее от работы с картами "Мир" отказались два частных турецких банка Isbank и DenizBank. Позже аналогичные решения приняли государственные банки Турции Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank.

23 сентября стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы. Кроме того, ожидается, что россиянам могут предложить использовать местную платежную систему TROY.



Все банки Турции перестали принимать карты "Мир"

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