Госбанки Турции отказались от использования платежной системы "Мир" – СМИ

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Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы "Мир", сообщает турецкий телеканал NTV.

Официальные источники пока не подтвердили данную информацию.

В публикации указывается, что отказ связан с предупреждением о санкциях от управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Вслед за двумя частными банками о выходе из "Мира" заявили три государственных банка", – говорится в сообщении.

19 сентября частные турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир". В кредитных организациях заявили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона.

На прошлой неделе стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы. Как сообщали турецкие СМИ, переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в том числе самими министрами.



Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"

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