Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с РФ альтернативные "Миру" платежные системы, передает телеканал A Haber.

"Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме", – говорится в сообщении.

Какие именно альтернативы обсуждаются государствами, на данный момент не уточняется.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США оказывают давление на банки Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". В частности, Вашингтон готовится принять меры против таких организаций.

После этого турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир". В кредитных организациях заявили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона.

В связи с этим посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту. В диппредставительстве также уточнили, что граждане РФ могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой.

