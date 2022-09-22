Эрдоган допустил принятие решения по работе карт "Мир" в Турции 23 сентября

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Решение относительно работы в Турции карт российской платежной системы "Мир" может быть принято в пятницу, 23 сентября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Что мы собираемся делать сейчас? Каковы альтернативы? Мои министры ведут переговоры об этих альтернативах. После этих переговоров, надеюсь в пятницу я соберу всех их Стамбуле, мы проведем с ними встречу, и здесь примем окончательное решение", – приводит турецкий телеканал A Haber его слова.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США оказывают давление на банки Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". В частности, Вашингтон готовится принять меры против таких организаций.

После этого турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир". В кредитных организациях заявили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона.

В связи с этим посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту. В диппредставительстве также уточнили, что граждане РФ могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой.

