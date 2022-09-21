Россиян предупредили о прекращении обслуживания карт "Мир" в Казахстане и Вьетнаме

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Карты "Мир" больше не будут обслуживать в казахстанском "Халык Банке" и во вьетнамском банке BIDV. Об этом сообщил Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в своем телеграм-канале.

"Халык банк" и банк BIDV прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США", – сообщили в ведомстве.

Ранее в call-центрах вьетнамского банка BIDV заявили, что организация продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежная система "Мир" в этом списке отсутствует.

До этого посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту из-за неполадок в работе карт платежной системы "Мир" в двух турецких кредитных организациях Is bankasi и Denizbank. В диппредставительстве также уточнили, что россияне могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с платежной системой РФ.

