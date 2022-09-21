Некоторые банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты "Мир" – СМИ

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Некоторые банки Казахстана и Вьетнама вслед за турецкими приостановили работу с российской платежной системой "Мир". Об этом сообщает газета "Известия".

В call-центрах вьетнамского банка BIDV изданию заявили, что организация продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежная система "Мир" в этом списке отсутствует.

В Народном банке Казахстана ("Халык банк"), в свою очередь, заявили, что также перестали принимать карты "Мир". Они не обслуживаются ни через банкоматы, ни через терминалы.

В публикации отмечается, что ранее данные банки были перечислены на сайте Национальной системы платежных карт РФ как партнеры. При этом на сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

В Центробанке газете сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир".

Накануне посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту из-за неполадок в работе карт платежной системы "Мир" в двух турецких кредитных организациях Is bankasi и Denizbank. В диппредставительстве также уточнили, что россияне могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с платежной системой РФ.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что США оказывают давление на банки Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". В частности, Вашингтон готовится принять меры против таких организаций. Отмечалось, что сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Анкару делегацию.

