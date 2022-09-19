Два турецких банка подтвердили, что прекратили обслуживать карты "Мир"

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Турецкие Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт "Мир", – заявили в справочном центре Isbank.

Там уточнили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона. В службе поддержки клиентов DenizBank также подтвердили прекращение работы с картами "Мир".

"Операции по карте "Мир" и связанные с российской валютой в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами", – сказали в кредитной организации.

Газета Financial Times сообщала, что в США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". Сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Турцию делегацию.

Ранее о поддержке карт российской платежной системы "Мир" заявили пять крупнейших банков Турции.