Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 12:53

Происшествия

Состояние двух детей и взрослых, пострадавших во Владикавказе, оценивается как тяжелое

Фото: MAX/"Следком"

Состояние двух детей и двух взрослых, которые пострадали во Владикавказе, оценивается как тяжелое, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в настоящий момент в больницах остаются десять пострадавших. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

"Все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме", – подчеркнул он.

В то же время в СУ СК региона сообщили, что по делу о взрыве на складе задержаны три человека, передает РИА Новости.

Один из них – собственник коммерческих помещений, два других – организаторы производства пиротехнических изделий. Все трое являются местными жителями.

Взрыв произошел во Владикавказе на складе с пиротехникой 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Тела двух погибших извлекли из-под завалов здания. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также были изъяты компоненты для создания пиротехники.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика