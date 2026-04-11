Состояние двух детей и взрослых, пострадавших во Владикавказе, оценивается как тяжелое

Состояние двух детей и двух взрослых, которые пострадали во Владикавказе, оценивается как тяжелое, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в настоящий момент в больницах остаются десять пострадавших. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

"Все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме", – подчеркнул он.

В то же время в СУ СК региона сообщили, что по делу о взрыве на складе задержаны три человека, передает РИА Новости.

Один из них – собственник коммерческих помещений, два других – организаторы производства пиротехнических изделий. Все трое являются местными жителями.

Взрыв произошел во Владикавказе на складе с пиротехникой 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Тела двух погибших извлекли из-под завалов здания. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также были изъяты компоненты для создания пиротехники.

