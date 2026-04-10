Тело второго погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Вытащить погибшего спасателям удалось примерно в 14:47 по местному времени (совпадает с московским. – Прим. ред.).

О ЧП на складе с пиротехникой во Владикавказе стало известно днем в пятницу, 10 апреля. Предварительной причиной взрыва названо нарушение правил обращения с открытым огнем.

В настоящее время на месте продолжают работать свыше 145 человек и 39 единиц техники МЧС, которые в том числе тушат пожар. Там же находятся следователи и криминалисты.

Согласно актуальным данным, число пострадавших составляет 14 человек, включая ребенка. Состояние последнего оценивается как стабильное, в то время как еще несколько госпитализированных находятся в крайне тяжелом.

Погибшими оказались двое человек. Тело первого мужчины 1985 года рождения вытащили из-под завалов сотрудники МЧС приблизительно в 14:34.