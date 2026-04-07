07 апреля, 08:30

Происшествия

Взрыв прогремел на танкере у моста через Панамский канал

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/traficocpanama

Взрыв с последующим воспламенением трех бензовозов произошел под мостом, пересекающим Панамский канал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пожарную службу.

Предварительно, сперва на танкере, который находился под мостом, произошел пожар. После этого прогремел взрыв. Из-за детонации огонь перекинулся на автоцистерны с горючим.

В результате пострадали три человека. Двоих граждан с ожогами второй степени доставили в больницу, судьба еще одного остается неизвестной. После случившегося движение транспорта по мосту было временно приостановлено.

Ранее взрыв прогремел на танкере у берегов Кувейта. По предварительной информации, экипаж судна не пострадал. В результате взрыва началась утечка нефти из грузового резервуара.

Представитель Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявил, что капитан танкера, стоявшего на якоре, слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район.

происшествияза рубежом

