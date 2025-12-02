Танкер снова подвергся атаке у берегов Турции

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Танкер Midvolga 2 был атакован в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры страны.

Судно, перевозившее подсолнечное масло, направлялось из России в Грузию. По данным ведомства, никто из 13 членов экипажа не пострадал.

По предварительной информации, танкер, не запросив помощи, продолжает движение в сторону Синопа. Двигатели судна находятся в рабочем состоянии.

Ранее на расстоянии 28 миль от берегов Турции произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. 25 членов экипажа были эвакуированы.

Затем в Черном море был дважды атакован танкер Virat, курсирующий под флагом Гамбии. После взрыва не возникло пожара, но судну был нанесен ущерб. Состояние экипажа в норме.

Оба судна шли в Россию пустыми. По предварительным данным, взрывы на двух танкерах могли произойти из-за столкновения с миной или удара ракетой. При этом министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу рассказывал, что экипаж Kairos, когда просил помощи, говорил об атаке БПЛА.

СМИ со ссылкой на неназванного представителя Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что украинская сторона причастна к данным действиям. По предварительным данным, атака была совершена с помощью морских беспилотников.