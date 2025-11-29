NTV: танкер Virat снова повергся атаке беспилотников у берегов Турции

Фото: 123RF.com/nightman1965

Танкер Virat под флагом Гамбии снова подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции, сообщает телеканал NTV.

По данным СМИ, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией. При этом Минтранс Турции подтвердил информацию о нападении. Предварительно, возгорания не произошло, а состояние экипажа оценивается как "хорошее"

"Спасательные команды находятся на безопасном расстоянии от судна, поскольку с него не поступало никаких запросов", – подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции произошел пожар на танкере, который шел в Новороссийск. В турецком управлении мореходства указывали, что возгорание произошло из-за "внешнего воздействия".

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, причиной взрывов могли стать столкновения с миной, удар ракетой или БПЛА.

В генконсульстве РФ в Стамбуле добавили, что граждан России на борту одного из танкеров Kairos не было.

