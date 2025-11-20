Россиянин, погибший на танкере у берегов Стамбула, задохнулся парами химикатов

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

Гражданин РФ, умерший на танкере у берегов Стамбула, задохнулся парами химикатов, сообщает газета "Известия".

По словам жены погибшего, о смерти мужа она узнала от старшего помощника командира судна. Он сообщил, что россиянин почувствовал странный запах и пошел проверить, откуда он исходит.

Супруга умершего отметила, что не знает всех подробностей происшествия. Она также подчеркнула, что ее муж долгое время работал в судовой отрасли и не стал бы идти в опасную зону без средств защиты, так как особое внимание всегда уделял безопасности.

