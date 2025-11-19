Министр обороны Британии обратился к России из-за корабля "Янтарь"

Фото: ТАСС/AP/Stefan Rousseau

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России и Владимиру Путину из-за российского корабля "Янтарь", пишет Independent.

По словам министра, работавший к северу от Шотландии российский корабль якобы направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями.

"Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете", – сказал Хили в своем послании.

Ранее министр обороны Великобритании назвал исследовательское судно "Янтарь" шпионским кораблем, который якобы используется для картирования подводной инфраструктуры страны.

В свою очередь, в российском посольстве в Лондоне заявили, что обвинения в шпионаже в проливе Ла-Манш абсолютно несостоятельны. Как отметили в дипмиссии, от России подобные угрозы никогда не исходили, а провокационные действия в международных морских акваториях предпочитают принимать именно западные страны.