Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент России выступил с традиционным новогодним обращением из Кремля.

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас", – заявил Путин.

По словам главы государства, граждане РФ всегда рассчитывают на свои силы, а также на своих близких и дорогих людей. Подобная взаимная поддержка дает уверенность в том, что все задуманное – надежды и планы – обязательно исполнится.

"Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России", – добавил президент.

Путин подчеркнул, что труд и успехи каждого гражданина слагают новые главы тысячелетней истории России, а прочность единства народа РФ определяет суверенитет и безопасность страны.

Глава государства отметил, что Новый год является волшебным праздником, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия.

"Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции", – сказал Путин.

Президент заявил, что миллионы людей по всей России в новогоднюю ночью находятся вместе с бойцами СВО, сопереживают и надеются на них. Путин поздравил российских военных и командиров с Новым годом, выразив уверенность в победе армии РФ.

"Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и Новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами", – рассказал глава государства.

Путин пожелал гражданам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.

"Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России! С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2026-м годом!" – заключил Путин.

Со своим новогодним поздравлением также выступил Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что 2025-й стал годом юбилея Великой Победы, годом защитников Отечества, годом созидания и развития, который оставил добрый след в истории столицы.

Мэр назвал позитивными переменами новые станции метро и дороги, кварталы и производственные корпуса, поликлиники и больницы, школы и детские сады, парки и спортивные комплексы.