Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Он отметил, что 2025-й стал годом юбилея Великой Победы, годом защитников Отечества, годом созидания и развития, который оставил добрый след в истории столицы.

Мэр назвал позитивными переменами новые станции метро и дороги, кварталы и производственные корпуса, поликлиники и больницы, школы и детские сады, парки и спортивные комплексы.



"И творцы этих перемен – сами москвичи. Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль", – подчеркнул градоначальник.

Он выразил гордость, что вместе с горожанами удалось преодолеть все трудности и сделать один шаг вперед. Собянин поблагодарил граждан за труд, душевную щедрость и сильный характер.

"Спасибо за то, что уходящий год был согрет вашей любовью к нашему прекрасному городу и нашей великой стране. Спасибо и низкий поклон нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают независимость нашей страны", – продолжил он.

По словам главы города, Новый год – это время надежд и начинаний. Он выразил уверенность в том, что в будущем москвичей ждут новые свершения. Мэр пожелал жителям столицы радости в семьях, тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья, а также исполнения мечт.

"Пусть каждый день будет наполнен светом, а в ваших сердцах всегда царит любовь и гармония. Пусть 2026-й станет для Москвы и России годом побед, принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье. С праздником, дорогие москвичи! С Новым, 2026 годом!" – заключил Собянин.

Проводить 2025-й и встретить 2026-й москвичи и туристы смогут на различных локациях проекта "Зима в Москве". Например, посетители почувствуют себя дворянами, потанцуют под диджей-сеты, а также посмотрят ледовые шоу.

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать без перерыва, а МЦД – до 03:00. Также будут круглосуточно курсировать 116 маршрутов автобусов и электробусов. До 06:00 1 января проехать на метро, МЦК и наземном транспорте можно бесплатно, а на МЦД – по действующим тарифам.

