Работу катков в музее-заповеднике "Коломенское" продлят в ночь на 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работа катков в музее-заповеднике "Коломенское" будет продлена в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ледовая площадка на Царской набережной 31 декабря будет работать в период с 10:00 до 20:00, а 1 января – с 00:15 до 03:00. Каток на фестивальном пространстве будет открыт с 10:00 31 декабря до 03:00 1 января.

Помимо этого, в первой половине 31 декабря для посетителей будет доступен уличный театр, тир и чайная станция фестиваля "Усадьбы Москвы".

При этом в новогоднюю ночь для посещения будет закрыта Красная площадь. Ограничения начнут действовать с 18:00 31 декабря и продлятся до 10:00 1 января. Однако ГУМ-Каток будет работать в соответствии с расписанием.

