Режим работы соцучреждений Москвы изменится в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, столичные социальные учреждения перейдут на особый режим работы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.



"Мы постарались сделать график работы социальных учреждений в праздничные выходные максимально удобным, чтобы москвичи по-прежнему могли получать необходимую им помощь и поддержку", – отметила вице-мэр.

Учреждения здравоохранения

Взрослые поликлиники 21 февраля будут работать с 09:00 до 18:00, а 22 и 23 февраля – с 09:00 до 16:00. Также в часы работы будут открыты кабинеты дежурных врачей.

Детские поликлиники 21 февраля будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00. 22 и 23 февраля попасть к дежурным врачам можно будет в те же часы. Вызов на дом доступен ежедневно до 15:00.

Травмпункты продолжат работать по обычному графику (с 08:00 до 22:00 или круглосуточно). Молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 15:00 без изменений.

Женские консультации 21 февраля будут доступны с 09:00 до 18:00, 22 февраля – с 09:00 до 16:00. 23 февраля продолжат работать только те учреждения, которые обслуживают 10 и более участков (с 09:00 до 16:00).

Образовательные учреждения

23 февраля – выходной для школьников и студентов колледжей. График работы центров допобразования следует уточнять на их сайтах.

Учреждения соцзащиты, загсы и центры госуслуг

"Мои документы" будут закрыты только 23 февраля. В остальные дни – обычный режим: районные отделения – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. При этом график работы сотрудников в этих центрах может быть изменен.

Дворцы бракосочетания 21 и 22 февраля будут работать в обычном формате, но 22-е число – сокращенный день для дворцов № 1 и № 4. 23 февраля – выходной во всех дворцах. 24 февраля не будут работать все учреждения, кроме № 1 и 4.

Офисы ЗАГС в центрах госуслуг можно будет посетить по графику самих центров. Отделы в Савелках и Троицке приостановят работу с 22 по 24 февраля.

С 25 февраля учреждения вернутся к своему обычному режиму. Подать заявление на брак можно будет онлайн через портал госуслуг или на mos.ru.

Центры московского долголетия, семейные центры, центр "Профессии будущего", центры занятости и учебный центр "Профессионал" будут закрыты 23 февраля. В остальные дни график останется обычным: по воскресеньям открыты только флагманские центры, по субботам – все другие.

Круглосуточная психологическая поддержка доступна по номерам 051 и 8 (495) 051.

Реабилитационные центры 23 февраля работать не будут. Однако Центр социальной адаптации имени Глинки и мобильные бригады "Социальный патруль" продолжат функционировать в обычном режиме. Срочную помощь можно будет получить в приемном отделении на улице Иловайской, в отделении "Дмитровское", а также в пунктах обогрева.

В случае обнаружения на улице бездомного человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, можно сообщить об этом по телефонам: 8 (499) 357⁠-01⁠-80, 8 (903) 720⁠-15⁠-08 или по единому номеру экстренных служб 112.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00. Читальные залы Главархива закроются на период с 21 по 23 февраля, 24-го числа они откроются с 12:00.

Ветклиники

23 февраля не будут работать Первомайский, Солнцевский ветучастки, а также "Кленово", "Птичное", "Саларьево", "Щербинка". Нижегородский ветучасток закроют на все три праздничных дня.

Остальные ветклиники продолжат работать по обычному графику – чаще с 09:00 до 21:00. Круглосуточно и без выходных – Московская станция по борьбе с болезнями животных. Справки можно получить по телефону 8 (495) 612-12-12.

Россияне могут продлить февральские выходные, если выделят на них дни из ежегодного оплачиваемого отпуска. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, с помощью такого способа работник вправе подать заявление на предоставление дней отдыха с 24 по 27 февраля.