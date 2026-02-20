График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 10:15

Город

Режим работы соцучреждений Москвы изменится в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, столичные социальные учреждения перейдут на особый режим работы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Мы постарались сделать график работы социальных учреждений в праздничные выходные максимально удобным, чтобы москвичи по-прежнему могли получать необходимую им помощь и поддержку", – отметила вице-мэр.

Учреждения здравоохранения

Взрослые поликлиники 21 февраля будут работать с 09:00 до 18:00, а 22 и 23 февраля – с 09:00 до 16:00. Также в часы работы будут открыты кабинеты дежурных врачей.

Детские поликлиники 21 февраля будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00. 22 и 23 февраля попасть к дежурным врачам можно будет в те же часы. Вызов на дом доступен ежедневно до 15:00.

Травмпункты продолжат работать по обычному графику (с 08:00 до 22:00 или круглосуточно). Молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 15:00 без изменений.

Женские консультации 21 февраля будут доступны с 09:00 до 18:00, 22 февраля – с 09:00 до 16:00. 23 февраля продолжат работать только те учреждения, которые обслуживают 10 и более участков (с 09:00 до 16:00).

Образовательные учреждения

23 февраля – выходной для школьников и студентов колледжей. График работы центров допобразования следует уточнять на их сайтах.

Учреждения соцзащиты, загсы и центры госуслуг

"Мои документы" будут закрыты только 23 февраля. В остальные дни – обычный режим: районные отделения – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. При этом график работы сотрудников в этих центрах может быть изменен.

Дворцы бракосочетания 21 и 22 февраля будут работать в обычном формате, но 22-е число – сокращенный день для дворцов № 1 и № 4. 23 февраля – выходной во всех дворцах. 24 февраля не будут работать все учреждения, кроме № 1 и 4.

Офисы ЗАГС в центрах госуслуг можно будет посетить по графику самих центров. Отделы в Савелках и Троицке приостановят работу с 22 по 24 февраля.

С 25 февраля учреждения вернутся к своему обычному режиму. Подать заявление на брак можно будет онлайн через портал госуслуг или на mos.ru.

Центры московского долголетия, семейные центры, центр "Профессии будущего", центры занятости и учебный центр "Профессионал" будут закрыты 23 февраля. В остальные дни график останется обычным: по воскресеньям открыты только флагманские центры, по субботам – все другие.

Круглосуточная психологическая поддержка доступна по номерам 051 и 8 (495) 051.

Реабилитационные центры 23 февраля работать не будут. Однако Центр социальной адаптации имени Глинки и мобильные бригады "Социальный патруль" продолжат функционировать в обычном режиме. Срочную помощь можно будет получить в приемном отделении на улице Иловайской, в отделении "Дмитровское", а также в пунктах обогрева.

В случае обнаружения на улице бездомного человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, можно сообщить об этом по телефонам: 8 (499) 357⁠-01⁠-80, 8 (903) 720⁠-15⁠-08 или по единому номеру экстренных служб 112.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00. Читальные залы Главархива закроются на период с 21 по 23 февраля, 24-го числа они откроются с 12:00.

Ветклиники

23 февраля не будут работать Первомайский, Солнцевский ветучастки, а также "Кленово", "Птичное", "Саларьево", "Щербинка". Нижегородский ветучасток закроют на все три праздничных дня.

Остальные ветклиники продолжат работать по обычному графику – чаще с 09:00 до 21:00. Круглосуточно и без выходных – Московская станция по борьбе с болезнями животных. Справки можно получить по телефону 8 (495) 612-12-12.

Россияне могут продлить февральские выходные, если выделят на них дни из ежегодного оплачиваемого отпуска. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, с помощью такого способа работник вправе подать заявление на предоставление дней отдыха с 24 по 27 февраля.

Читайте также


город

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика