Прием заявок на премию "Крылья аиста" стартовал в Москве

В Москве стартовал прием заявок на ежегодную премию "Крылья аиста", которой отмечают вклад в семейное устройство сирот. Об этом сообщила начальник управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения столицы Татьяна Данько.

По ее словам, премия, которая вручается уже 12 лет, стала знаком признания заслуг тех, кто берет на себя ответственность за воспитание сирот и помогает им обрести дом. За это время лауреатами стали 30 столичных семей. Награда присуждается в номинациях "Семья года", "Организация года" и "Меценат года".

"Каждый лауреат – это пример истинного милосердия и самоотверженности, где забота о ребенке, который остался без родительской опеки, становится такой же важной, как и забота о собственном", – подчеркнула Данько.

Подать заявку можно до 15 апреля 2026 года через семейный центр по месту жительства. К участию приглашаются семьи, принявшие троих и более детей, в том числе с особенностями здоровья. Одним из ключевых условий является участие в значимых социальных проектах, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отдельная номинация предусмотрена для меценатов, оказывающих финансовую поддержку приемным семьям и некоммерческим организациям столицы, работающим в сфере семейного устройства.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в конце года, после Всемирного дня сирот. Среди призов – денежные премии, нагрудные знаки, памятные статуэтки и дипломы.

Ранее московская опека подготовила проект "Каждому ребенку – своя семья", который поможет создать счастливые приемные семьи. Как сообщала Данько, в городе выстроена комплексная система поддержки, где на первом месте – интересы ребенка и его право на семью. По ее словам, ключевым принципом работы специалистов московской опеки является индивидуальный подход к каждой жизненной ситуации.