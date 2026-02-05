Форма поиска по сайту

05 февраля, 09:23

Общество

Московская опека открыла проект по созданию счастливых приемных семей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская опека подготовила проект "Каждому ребенку – своя семья", который поможет создать счастливые приемные семьи, передал портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что многие дети-сироты уже обрели новую семью. Сейчас в столичных центрах содействия семейному воспитанию остаются менее тысячи детей. Как правило, это подростки, дети с братьями и сестрами, а также с особенностями развития. Чтобы они тоже нашли родителей, необходим особый подход.

"В городе выстроена комплексная система поддержки, где на первом месте – интересы ребенка и его право на семью. Ключевой принцип работы специалистов московской опеки – индивидуальный подход к каждой жизненной ситуации", – сказала начальник управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Данько.

По ее словам, в рамках нового проекта к новой жизни подготавливают как приемных родителей, так и ребенка. Все дети готовятся к жизни в новой семье, обсуждают со специалистами свои страхи и сомнения. Будущие родители же оценивают потребности ребенка и ресурсы. В результате формируются электронные профили, где потребности ребенка сопоставляются с запросами взрослых, за счет чего предлагаются наиболее подходящие сочетания.

С самой первой встречи благодаря проекту "Каждому ребенку – своя семья" родителей и ребенка сопровождают специалисты. Персональный менеджер оказывает поддержку и во время подготовки, и в процессе адаптации.

Сейчас многие дети, которые остались без родителей, находят новую семью достаточно быстро, еще до поступления в специальный центр. О них заботятся близкие люди. При этом многие горожане готовы оказать поддержку тем, кому нелегко найти новых родителей.

В 2025 году среди ребят, нашедших семью, оказались 60% подростков. Также в два раза выросло число детей с особенностями здоровья, которые обрели родителей.

Все приемные семьи получают городскую поддержку. Им помогают специалисты сопровождающих служб и семейных центров, медиаторы, педагоги и психологи. Также они получают льготы и выплаты.

Для получения дополнительной информации о проекте можно позвонить по номеру телефона +7 (499) 267⁠-74⁠-19 или написать на электронную почту sodeistvie@mos.ru. Также полезные сведения можно получить на сайте "Моя новая семья".

В 2025 году около 900 столичных сирот, достигших совершеннолетия, получили от Москвы благоустроенные квартиры. Право на получение недвижимости устанавливает специальная комиссия. Квартира предоставляется, если у молодого человека нет своей жилплощади или проживание в ней по определенным причинам невозможно. Спустя 5 лет жилье можно переоформить по договору соцнайма, а затем приватизировать.

