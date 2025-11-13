Более 10 миллионов рублей направили участники городской программы незрячим детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" перевели более 10 миллионов рублей в фонды поддержки слабовидящих и незрячих. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, они помогли мальчику Мише Леонову с редким генетическим синдромом CHARGE, который является подопечным фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Ему необходима была консультация в единственном в России профильном медицинском институте, однако у семьи не было средств, чтобы оплатить поездку. После того как участники программы "Миллион призов" перевели баллы, фонд смог компенсировать расходы на дорогу.

Также помощь получила и 5-летняя Мария-Виктория Толстоногова, у которой диагностировали слепоглухоту – москвичи собрали средства на новые дорогостоящие очки для нее, благодаря которым она сможет познавать окружающий мир.

Фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" смог собрать средства на 17 комплектов тактильных звуковых изданий с тифлокомментариями "Мишкины книжки". Они подарят детям возможность познакомиться с миром через прикосновения.

А фонды-партнеры "Перспектива" и "По зову сердца" получили баллы на организацию мероприятий для социализации незрячих. Кроме того, они смогут закупить и технические средства реабилитации для таких людей.

Чтобы присоединиться к благотворительной инициативе, необходимо авторизоваться на платформе ag-vmeste.ru, используя учетную запись Mos ID. Затем перейти в специальный раздел "Благотворительность" и нажать на кнопку "Сделать пожертвование". А после – выбрать из списка организаций карточку фонда, указать эквивалентную баллам сумму и подтвердить операцию.

Ранее сообщалось, что московские некоммерческие организации (НКО) активно помогают детям-сиротам в освоении школьной программы, успешной сдаче экзаменов и поступлении в колледжи или университеты.

Также организации занимаются с подростками с трудностями поведения. Им они помогают наладить отношения с окружающими и улучшить успеваемость.

