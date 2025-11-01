Москвичи собрали 18 тонн зоотоваров для бездомных животных Белгородской области

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные волонтеры собрали и отправили бездомным животным Белгородской области свыше 18 тонн корма, медикаментов и других необходимых товаров, заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Сбор начался 27 сентября в рамках проекта "Время добра" и проходил в 9 окружных центрах "Доброе место". Груз привезли в центр помощи животным "Причал" в Белгороде. Товары помогут бездомным кошкам и собакам, которых оставили жители региона или нашли на новых территориях участники СВО.

"Осенняя акция для приюта в Белгородской области объединила горожан всех возрастов. В ней приняли участие школьники и воспитанники столичных детских садов вместе с педагогами и родителями, студенты, семьи с детьми, люди старшего возраста. Многие мастерили своими руками поводки, которые отправились вместе с грузом", – цитирует Драгунову портал мэра и правительства столицы.

Подобная акция прошла в городе уже в четвертый раз. Ее организовал центр "Мосволонтер" вместе с организацией по защите животных "РусДог" при поддержке Фонда президентских грантов.

Прошедшим летом в Белгород уже привозили свыше 2 тонн груза, а в прошлом году столичные жители собрали и отправили более 12 тонн зоотоваров, оказав помощь свыше 2 тысячам животных.

В этот раз большая часть груза состояла из упаковок с сухим и влажным кормом, коробок с пшеном, гречкой и рисом. Также граждане направили белгородским питомникам впитывающие пеленки, моющие средства, стиральный порошок, губки, тряпки, обезболивающие средства, антисептики, инструменты для ветеринарных процедур, капли от клещей, миски, наполнители для туалета, ошейники, шлейки и поводки, в том числе сделанные горожанами на мастер-классах проекта "Время добра".

Ожидается, что центр "Причал" распределит полученное между приютом и зооволонтерами, у которых на попечении находятся кошки и собаки. При этом особо ценными стали утепленные будки с водоотталкивающей пропиткой, направленные еще летом. На них столичные волонтеры написали слова поддержки.

Среди участников сбора фигурировали как ученики, так и их родители, а также педагоги учебных заведений. Например, волонтерский отряд "Росток" из школы № 138 свыше 6 лет регулярно принимает участие в социальных и благотворительных акциях.

С сентября 2022 года добровольцы собирают необходимые товары для жителей новых и приграничных регионов, лично отвозя их в штаб "Москва помогает". За неделю волонтеры собрали более 150 килограммов сухого и около 100 пакетов влажного корма для собак и кошек.

"На призыв помочь белгородскому приюту ребята откликнулись сразу. За неделю наша канцелярия в школе была вся заполнена кормом. Ученики младших классов интересовались жизнью питомцев в Белгороде, хотели лично помочь тем, кто остался без хозяев и еще не успел обрести дом", – рассказала советник директора школы № 138 Жанна Снегур.

Всего в городе открыто 15 пунктов приема, куда можно отдать зоотовары и вещи первой необходимости для жителей приграничья России и новых регионов страны. За все время в штабы "Москва помогает" поступило более 4,8 миллиона единиц товаров, а свыше 1,7 тысячи тонн груза уже доставили нуждающимся.

Ранее сообщалось, что горожане передали в штабы "Москва помогает" и волонтерские центры "Доброе место" 13 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и приграничные регионы. Например, детям в ЛНР и ДНР, а также жителям Курской области отправили школьные рюкзаки и форму, обувь, канцелярские товары в рамках акции "Соберем ребенка в школу".

