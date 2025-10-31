Волонтеры Москвы отправили более 13 тонн гумпомощи в новые регионы и приграничье

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Горожане передали в штабы "Москва помогает" и волонтерские центры "Доброе место" 13 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и приграничные регионы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Детям в ЛНР и ДНР, а также жителям Курской области отправили школьные рюкзаки и форму, обувь, канцелярские товары в рамках акции "Соберем ребенка в школу".

"Акция <...> проходила в столице уже четвертый год подряд. Сбор гуманитарной помощи объединил семьи, школы, колледжи, вузы, организации", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Среди канцелярских товаров, которые получили школьники, есть цветные карандаши с фломастерами, ручки, точилки, ластики и самые разные тетради. Также в коробках были обложки, скотч, файлы для бумаги, картон и многое другое. Среди отправленных вещей была и одежда: спортивная и школьная форма, куртки, футболки и теплые кофты.

Юные музыканты получат гитары, скрипки и нотные тетради. Художникам передали краски, кисти, стаканчики и альбомы. Юным инженерам – циркули, линейки и транспортиры. Начинающие скульпторы же получат массу для лепки и пластилин, специальные доски.

Дошкольники – игровые наборы, раскраски, кассы букв, слогов и цифр. Также были переданы продукты питания – мука, консервы, крупы, вода.

Одной из первых к акции присоединилась школа № 2005. 18 классов приняли в ней участие. Они смогли собрать более 70 килограммов груза и вместе с советником директора по воспитанию и руководителем волонтерского отряда Ольгой Болотских привести в волонтерский центр на отправку.

Уже четвертый год подряд в акции участвует и школа № 1293. В этом году присоединились 25 классов. Они собрали 40 килограммов товаров. В основном это наборы для первоклассников. До волонтерского центра посылки доставляли отряд шестиклассников "Добрые сердца" под руководством педагога Ольги Курановой и старшеклассники "Волонтеры-1293", которыми руководит советник директора по воспитанию Валерия Серегина.

Два года назад в акции "Соберем ребенка в школу" начали участвовать волонтеры движения "Вместе" школы № 1248. В этом году участие приняли более 30 классов. Они собрали более 2 тысяч канцелярских принадлежностей. В классах были организованы специальные зоны приема. Волонтеры распределяли товары по коробкам и подписывали.

Отправить товары может любой желающий в штабах "Москва помогает". Они расположены во всех округах столицы. Всегда актуальны продукты питания, одежда, товары для домашних животных.

Ранее сообщалось, что московские волонтеры активно помогают участникам СВО. Они плетут маскировочные сети, вяжут теплую одежду и приносят посылки в штабы "Москва помогает". Участницы проекта "Сестры милосердия" некоммерческой организации "Круги мира" ухаживают за бойцами, которые находятся в федеральных военных госпиталях в Москве. Для этого женщины проходят специальное обучение.

