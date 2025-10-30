Столичные волонтеры помогают участникам СВО в военных госпиталях

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы активно помогают участникам специальной военной операции (СВО), передает портал мэра и правительства Москвы.

Ежедневно волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут теплую одежду и приносят вещи для жителей новых и приграничных регионов в штабы "Москва помогает". Кроме того, они создают собственные добровольческие объединения.

Одним из таких объединений стал проект "Сестры милосердия" некоммерческой организации "Круги мира". Его участницы помогают ухаживать за находящимися на лечении в Москве в федеральных военных госпиталях участникам СВО. Инициатива объединяет свыше 100 женщин-волонтеров.

При этом помощь участниц проекта не заменяет помощь профессиональных медиков. Их взаимодействие с администрациями ведомственных медицинских учреждений строго регламентировано. В связи с этим волонтеры помогают под руководством старших медсестер в определенных отделениях.

Женщины проводят гигиенические процедуры для пациентов, сопровождают их на прогулках, помогают принимать пищу и менять белье. Волонтеры сами определяют удобное расписание и ежедневно уделяют уходу за военнослужащими от пяти до девяти часов.

Для того чтобы присоединиться к движению, женщины проходят обязательное обучение, включающее как теоретические, так и практические занятия по анатомии, основам ухода, гигиене и психологии. Курсы доступны всем, особые навыки для их прохождения не требуются.

Также все желающие могут поддержать проект и принять участие в сборе необходимых товаров для военнослужащих, которых навещают сестры милосердия. Они могут передать предметы личной гигиены, одежду, специальные средства по уходу и материалы для реабилитации.

Кроме того, московские волонтеры активно отправляют в зону СВО и приграничные регионы гуманитарную помощь. Так, добровольцы организации "Русский снайпер" из района Ново-Переделкино отправили в зону спецоперации уже свыше 106 тонн грузов.

В свою очередь 22 и 23 октября они отправили на передовую два автомобиля с гумпомощью весом более тонны. В упаковках – изготовленные собственными руками защитные средства, такие как антидроновые сети и маскировочные плащи, комплектующие для дронов, средства гигиены, лекарственные препараты и многое другое.