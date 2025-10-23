Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Волонтеры Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы отправили новую партию гуманитарной помощи весом около двух тонн в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Российским бойцам отправили генераторы, обогреватели, теплые вещи, спальники, окопные свечи, маскировочные сети и перевязочные материалы. Перед отправкой волонтеры проверили качество продуктов и вещей, а также комплектацию и упаковку.

Отмечается, что к организации отправки присоединились общественные советники, представители муниципальных округов и неравнодушные жители СЗАО.

Всего с начала года силами округа военнослужащим доставлено уже более 400 тонн гумпомощи. Работа ведется на нескольких площадках. К примеру, в храме Святых Равноапостольных Константина и Елены на Митинской улице плетут маскировочные сети.

В свою очередь, в торговом центре на Тушинской улице волонтеры комплектуют армейские наборы для сухого душа и делают перевязочные материалы из марли и ваты.

Координацией гуманитарной деятельности занимается некоммерческая организация "Центр "Спорт и молод". Кроме того, в СЗАО действует ряд благотворительных организаций, оказывающих поддержку семьям участников СВО.

На северо-западе столицы продолжают работать точки приема гуманитарной помощи по адресам:



улица Маршала Тухачевского, дом 55;

улица Маршала Новикова, дом 5 (центр "Мосволонтер").

Ранее объединение многодетных семей столичного района Тропарево-Никулино отправило в зону СВО свыше 100 тонн гумпомощи. Неравнодушные горожане поддерживают российских военных с начала спецоперации. Бойцам регулярно доставляют на передовую маскировочные сети, нашлемники, а также гигиенические работы.

