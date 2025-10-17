Многодетные семьи Тропарево-Никулина отправили в зону СВО более 100 тонн помощи

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Объединение многодетных семей столичного района Тропарево-Никулино отправило в зону СВО свыше 100 тонн гуманитарной помощи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Неравнодушные горожане поддерживают российских военных с начала спецоперации, регулярно доставляют на передовую маскировочные сети, нашлемники, а также гигиенические работы.

"У многих наших многодетных мам сыновья и мужья на передовой. Мы не можем сидеть сложа руки", – сказала координатор объединения многодетных семей столицы в ЗАО, депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Наталья Половова.

Сыновья Ольги Пантелеевой добровольно отправились в зону СВО. Мать шестерых детей вместе с подругами принимает участие в изготовлении средств защиты.

Мать девятерых детей Любовь Рассадина выразила уверенность, что технологию создания маскировочных сетей и нашлемников может освоить каждый. Ее сыновья являются участниками спецоперации. Старший получил орден Мужества и Георгиевский крест III степени и продолжает нести службу, а младший комиссован после ранения.

Члены объединения также собирают теплое белье, продукты питания и лекарства для жителей новых российских регионов. В 2025 году несколько машин с подарками отправили воспитанникам детского дома в Луганске. Ребятам собрали одежду, спортивную форму, настольные игры и мягкие игрушки.

Активистам оказывает помощь районный совет ветеранов, который закупает медикаменты, выделяет помещение для работы и проведения социальных акций.

Присоединиться к изготовлению маскировочных сетей и упаковке гигиенических наборов может любой желающий. Пункт сбора помощи и производственное помещение находятся по адресу Проспект Вернадского, дом 101, корпус 8. Необходимые материалы предоставляются на месте.

Молодые москвичи вместе с волонтерами также поддерживают бойцов СВО и жителей новых регионов. Например, летом они доставили свыше 5 тонн груза в Донецк. Ко Дню флага России они отправили для соцучреждений и участников спецоперации более 10 тонн гумпомощи.