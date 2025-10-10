Московские школьники отправили гуманитарную помощь в зону СВО и новые регионы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Школы, колледжи и центры допобразования Москвы провели масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых российских регионов, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Например, в школе № 388 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева собрали для военных продукты, лекарства и теплое белье, а также написали им письма. Директор учреждения Дмитрий Плужников лично доставил коробки в подразделение своего выпускника, который проходит военную службу в Курской области.

Учители школ № 1164 и 547 собрали гуманитарный груз для Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. За лето они передали 150 пачек пеленок, 100 пачек влажных салфеток, 50 подушек и 100 комплектов одежды. В ближайшее время также планируется отправка груза на фронт.

В школе № 2065 на регулярной основе помогают пациентам военного госпиталя в подмосковном Подольске. Летом волонтеры передали военнослужащим средства гигиены, пеленки, футболки и другие вещи. В данный момент проводится сбор, организованный советниками директора по воспитанию. Гумпомощь доставят родители одного из учеников.

Помимо этого, в школе № 1508 для координации помощи создали добровольческий отряд "Победа". На каникулах ребята собрали, упаковали и отправили для бойцов свыше 30 коробок с продуктами, средствами первой необходимости и медпрепаратами.

"Помощь бойцам очень важна для воспитания. Дети учатся сопереживать, формируется чувство гражданской ответственности", – сказала советник директора по воспитанию, куратор отряда "Победа" Екатерина Агамян.

Ученики Первого московского кадетского корпуса занимаются отправкой на передовую аптечек. за прошлый год активисты отправили 4 грузовика гумпомощи, тысячи аптечек и десятки коробок с окопными свечами.

В свою очередь, Московский центр воспитательных практик в сентябре вместе с волонтерами провел акцию по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они собрали более 20 тонн медикаментов, продуктов питания, канцелярии и одежды, после чего передали их обучающимся школ-интернатов и воспитанникам детских домов.

Более того, в начале октября указанный центр совместно с регби-клубом ЦСКА провел школьные турниры в Луганске и Мариуполе. Ученики 1–4-х классов поучаствовали в соревнованиях и встретились с мастером спорта международного класса Петром Ботнарашем.

В рамках фестиваля школьного спорта, который прошел в мае, юные жители новых регионов РФ сыграли с москвичами за Кубок дружбы.

Гендиректор регби-клуба ЦСКА Евгений Арсентьев рассказал о проекте "Зажигаем звезды вместе с тэг-регби", благодаря которому этот вид спорта развивается на новых территориях. У клуба есть большая школьная лига в ДНР и Мариуполе, а теперь благодаря московскому образованию и "Движению первых" они добрались до ЛНР.

В ходе фестиваля-форума кадетского движения в рамках проекта "Кадетское братство" школьники из ЛНР и Херсонской области приняли участие в торжественном параде на Поклонной горе в Москве.

Также юные артисты из Луганска совместно с детским музыкальным театром "Домисолька" выступили на большом концерте в честь Дня защиты детей, который отмечался 1 июня.

Кроме того, шахматисты из ДНР активно принимают участие в турнирах центра детского и юношеского творчества "Бибирево". Учреждение также сотрудничает с молодыми артистами из города Стаханова и приглашает их на музыкальные мероприятия.

Дом детского творчества на Таганке провел для детей ДНР и ЛНР экскурсии и встречи с кадетами, а для воспитанников образовательной программы "Школа юного дипломата" вскоре проведут встречу с писательницей из ЛНР Фаиной Савенковой.

Между тем волонтеры корпуса поддержки участников СВО Таганского района Москвы с 2022 года оказывают помощь военным и жителям новых и приграничных территорий. С начала спецоперации они отправили на передовую более тысячи квадратных метров маскировочных сетей, 15 тысяч окопных свечей, различную технику, медикаменты и другие вещи первой необходимости.