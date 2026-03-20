Мелания Трамп попросила Лукашенко поговорить с Путиным об украинских детях

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинских детей, которые якобы находятся на территории России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова белорусского лидера.

Лукашенко подтвердил, что готов передать информацию российскому коллеге на ближайшей личной встрече. При этом он подчеркнул, что в том случае, если дети действительно находятся в РФ, а украинская сторона готова обеспечить их содержание, он готов содействовать их поиску и возвращению.

"Если Мелания просит, я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос", – отметил Лукашенко.

При этом он добавил, что сомневается в достоверности предоставленных списков и в реальной заинтересованности украинской стороны в решении вопроса. Кроме того, Лукашенко указал, что не намерен оказывать давление на Путина в этом отношении.

Ранее президент Белоруссии анонсировал "большую сделку" с США, инициатором которой выступила американская сторона. Он указывал, что в ней будет "отражен ряд вопросов", которые стоят в повестке диалога между странами. Лукашенко добавил, что он также заинтересован в этой теме и готов ее проработать.