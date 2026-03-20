Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 19:30

Политика

Мелания Трамп попросила Лукашенко поговорить с Путиным об украинских детях

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинских детей, которые якобы находятся на территории России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова белорусского лидера.

Лукашенко подтвердил, что готов передать информацию российскому коллеге на ближайшей личной встрече. При этом он подчеркнул, что в том случае, если дети действительно находятся в РФ, а украинская сторона готова обеспечить их содержание, он готов содействовать их поиску и возвращению.

"Если Мелания просит, я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос", – отметил Лукашенко.

При этом он добавил, что сомневается в достоверности предоставленных списков и в реальной заинтересованности украинской стороны в решении вопроса. Кроме того, Лукашенко указал, что не намерен оказывать давление на Путина в этом отношении.

Ранее президент Белоруссии анонсировал "большую сделку" с США, инициатором которой выступила американская сторона. Он указывал, что в ней будет "отражен ряд вопросов", которые стоят в повестке диалога между странами. Лукашенко добавил, что он также заинтересован в этой теме и готов ее проработать.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика