20 марта, 16:17

Лукашенко анонсировал "большую сделку" с США

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал "большую сделку" с США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, американцы в ходе переговоров от имени главы Белого дома Дональда Трампа предложили заключить сделку. В ней будет "отражен ряд вопросов", которые в повестке диалога между странами.

Лукашенко подчеркнул важность договоренности между Минском и Вашингтоном, а также его личную заинтересованность в этой теме.

"Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду (Трампу. – Прим. ред.), что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить", – добавил лидер Белоруссии.

Он уточнил, что для властей США сейчас, возможно, этот вопрос не является приоритетным, но процесс идет.

Ранее Трамп заявил о своей симпатии к Лукашенко. С его слов, у Соединенных Штатов "очень хорошие" отношения с Белоруссией, а уважение между Вашингтоном и Минском взаимно.

До этого Лукашенко передал через американского посланника в Белоруссии Джона Коула подарки Трампу и его жене Мелании. Американскому лидеру он подарил христианскую икону, посвященную святителю Николаю, а его супруге – ювелирное украшение с белорусскими мотивами.

