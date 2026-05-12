В России запустили горячую линию по вопросам детского отдыха в лагерях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения РФ запустило круглосуточную горячую линию для консультаций по поводу детского отдыха в лагерях. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Получить всю необходимую информацию можно по номеру 8 (800) 250-28-90. Родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах страны. Кроме того, они смогут узнать, в какой орган исполнительной власти или организацию необходимо будет обратиться с конкретным вопросом.

Кравцов рекомендовал субъектам РФ также открыть горячие линии, чтобы сделать консультации более доступными для всех граждан.

Отмечается, что летом в лагерях будут отдыхать порядка 6 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие свыше 40 тысяч организаций.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что бесплатные путевки на детский отдых могут получить дети-инвалиды, дети из многодетных семей, семьи с низким доходом, дети участников СВО и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Депутат добавила, что в некоторых субъектах страны, например в Москве, бесплатные путевки в лагерь дают в том числе лауреатам и победителям олимпиад по разным предметам.