Депутат Бессараб: получить путевки в лагерь могут лауреаты и победители олимпиад

Фото: 123RF/serrnovik

Чаще всего регионы РФ выдают бесплатные путевки на отдых детям-инвалидам, детям из многодетных семей, семьям с низким доходом, детям участников СВО и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб прокомментировала инициативу главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого выдавать семьям с двумя и более детьми именные сертификаты, которые бы полностью или частично покрывали расходы на детский отдых в период зимних каникул. По словам Слуцкого, размер и порядок использования такого сертификата определяло бы правительство с учетом региональных особенностей, социального статуса семей и других аспектов.

Депутат уточнила, что в некоторых субъектах страны, например в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам. На Кубани родители, самостоятельно купившие путевку, могут получить компенсацию, а в районах Крайнего Севера отдых детям могут организовать за счет работодателей родителей, а также региона.

"Сегодня предоставить всем такую возможность для отдыха будет очень сложно, потому что есть другие вопросы, которые требуют решения. Но мы к этой истории обязательно вернемся позже", – сказала Бессараб.

Она пояснила, что все полномочия по этому вопросу переданы регионам, которые в зависимости от наполняемости бюджета решают, куда направить детей на отдых и в какой степени помогать в этом плане семьям.

Ранее Слуцкий сообщил, что в РФ необходимо создать масштабную программу полноценного и качественного детского оздоровительного отдыха. Он считает, что в ней каждый ребенок мог бы участвовать не один раз, а родители не задумывались бы, найдут они на это деньги или нет. Это является государственной задачей, подчеркнул он.