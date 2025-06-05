Глава СРЗП Миронов внесет в ГД проект о налоговом вычете с покупки туров в детские лагеря

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Глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов совместно с депутатом Александром Ремезковым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий налоговый вычет с покупки путевок в детские лагеря. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе СРЗП.

Инициатива предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Предлагается установить вычет за покупку путевок в лагеря для детей до 18 лет. При этом в сумму вычета не войдут расходы, которые компенсировали работодатели своим работникам и членам их семей, не облагаемые НДФЛ.

Миронов подчеркнул, что к началу лета стоимость путевок в детские лагеря увеличилась до 30% по сравнению с 2024 годом.

"Представители туриндустрии такой рост объясняют увеличением цен на продукты питания, повышением стоимости ЖКХ, зарплаты сотрудникам в связи с инфляцией и нехваткой кадров", – заметил парламентарий.

По его словам, задача государства состоит в том, чтобы сделать детский отдых максимально доступным.

Ранее глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова сообщала, что путевка в подмосковный детский лагерь на две недели обойдется в 70–80 тысяч рублей.

Она уточнила, что цены на путевки будут зависеть от региона, инфраструктуры лагеря, удобств и количества дней. Например, поездка в Ленобласть на 21 день стоит около 60–90 тысяч рублей, в Краснодарский край – от 70 до 98 тысяч рублей без учета стоимости проезда.

Более дешевыми оказались Костромская область (42–61 тысяча рублей за 14 дней) и Марий Эл (28 тысяч рублей на 14 дней).

