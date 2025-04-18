Власти Кубани заявили о готовности лагерей Анапы к приему детей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Все детские лагеря Анапы готовы к размещению и отдыху ребят. Об этом на брифинге по подготовке к туристическому сезону рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

"Анапа – это всероссийская детская здравница. На территории Анапы расположены 25 лагерей. Все они будут работать, принимать детей. Главное то, что отдых там совершенно безопасен", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре признали непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом питьевая вода, продукты питания и качество воздуха там соответствуют стандартам безопасности. Граждан призвали выбирать места для отдыха без выходов к морю либо посещать Крым и Севастополь.

По версии Российского союза туриндустрии (РСТ), ограничения на использование пляжей Анапы приведут к перераспределению туристического потока в пользу Крыма.

"Этот процесс уже идет, неслучайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%", – сказал президент РСТ Илья Уманский, которого цитирует Агентство "Москва".

Он считает, что Крым сохраняет умеренные цены на отдых, но в Анапе продолжается спад стоимости отелей. Такая тенденция продолжается уже примерно месяц под давлением приближающегося сезона. Но после официального заявления властей о непригодности анапских пляжей спад цен лишь продолжится.

Черноморское побережье было частично загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"в конце 2024 года. Причиной стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов. Общий ущерб экологии после инцидентов оценивается в 84,9 миллиарда рублей.

