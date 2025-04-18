18 апреля, 12:40Туризм
Пляжи Анапы признаны непригодными для летнего курортного сезона
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Для организации летнего курортного отдыха признаны непригодными 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом питьевая вода, продукты питания и качество воздуха там соответствуют стандартам безопасности.
"И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и морской воды", – уточнила Попова и добавила, что Роспотребнадзор продолжит проводить исследования в этих зонах.
Для курортного сезона при этом пригодны Крым и Севастополь. По словам Поповой, специалисты оперативно локализуют небольшие выбросы мазута на этих территориях. Кроме того, выбросы не повлияли на состояние побережья.
Попова обратила внимание, что Роспотребнадзор продолжит проводить мониторинг с дополнительными пробами, чтобы избежать ухудшения ситуации.
"Но на сегодняшний день более чем 600 тысяч проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов", – цитирует главу ведомства ТАСС.
Туристический сезон в Краснодарском крае откроется в обычном режиме. Как ранее отметил вице-премьер России Виталий Савельев, там не выявлены отклонения от нормативов в исследованиях воздуха, пресной воды, рыбы и из источников питьевого водоснабжения.
По данным Роспотребнадзора, воды и пляжи в том числе безопасны для купания в Сочи, Геленджике, Туапсе. Эти курорты находятся вне зоны риска.
Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в конце прошлого года. Совокупный ущерб экологии от инцидента составил 84,9 миллиарда рублей.