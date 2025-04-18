Пляжи Анапы признаны непригодными для летнего курортного сезона

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Для организации летнего курортного отдыха признаны непригодными 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом питьевая вода, продукты питания и качество воздуха там соответствуют стандартам безопасности.

"И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и морской воды", – уточнила Попова и добавила, что Роспотребнадзор продолжит проводить исследования в этих зонах.

Для курортного сезона при этом пригодны Крым и Севастополь. По словам Поповой, специалисты оперативно локализуют небольшие выбросы мазута на этих территориях. Кроме того, выбросы не повлияли на состояние побережья.

Попова обратила внимание, что Роспотребнадзор продолжит проводить мониторинг с дополнительными пробами, чтобы избежать ухудшения ситуации.

"Но на сегодняшний день более чем 600 тысяч проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Туристический сезон в Краснодарском крае откроется в обычном режиме. Как ранее отметил вице-премьер России Виталий Савельев, там не выявлены отклонения от нормативов в исследованиях воздуха, пресной воды, рыбы и из источников питьевого водоснабжения.

По данным Роспотребнадзора, воды и пляжи в том числе безопасны для купания в Сочи, Геленджике, Туапсе. Эти курорты находятся вне зоны риска.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в конце прошлого года. Совокупный ущерб экологии от инцидента составил 84,9 миллиарда рублей.