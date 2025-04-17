Повторные выбросы мазута найдены на побережье Анапы

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Незначительные повторные выбросы мазута обнаружили на участке побережья Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

"Представители Тимашевского района сообщили о небольших выбросах мелкой фракции нефтепродуктов. Команда муниципалитета работает на участке пляжа рядом с устьем реки Можепсин", – говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что новые выбросы убирают в первую очередь. После продолжается деликатная очистка пляжей.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел в Керченском проливе в конце 2024 года.

По словам главы Минтранса Романа Старовойта, причиной крушения танкеров стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов. Суммарный ущерб экологии после произошедшего составил 84,9 миллиарда рублей.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, вода и пляжи на Кубани и в Крыму безопасны для купания, а курорты находятся вне зоны риска. Эксперты провели более 2,8 тысячи исследований.