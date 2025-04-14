В АТОР объяснили возможную причину разлива нефти в ОАЭ

На курорте в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошел разлив нефти. Многие туристы, среди которых есть и россияне, после этого пожаловались на проблемы со здоровьем. Как регион справляется с последствиями инцидента – в материале Москвы 24.
Тошнота, головные боли и горечь во рту
Нефтепродукты выбросило на побережье эмирата Фуджейра: следы утечки обнаружили на пляжах как минимум четырех отелей. По данным СМИ, расчистка местности началась еще 11 апреля, однако с тех пор ситуация не улучшилась.
Из-за этого в черте эмирата закрылись, по разным данным, не менее двух или даже трех пляжей. Среди них – Umbrella Beach, где уже перестали появляться не только туристы, но и местные рыбаки.
Россияне, отдыхавшие в Фуджейре, пожаловались на сильный запах мазута, который ощущается даже за несколько километров от берега. Туристка Эльвира рассказала "Газете.ру", что едкие испарения достигли ее номера на восьмом этаже пятизвездочной гостиницы. При этом гид и туроператор заявили женщине, что не несут ответственности за случившееся.
Кроме того, некоторые туристы начали испытывать тошноту, головные боли и горечь во рту. По их словам, руководство отелей не предоставило пострадавшим медицинскую помощь или компенсацию, утверждает телеграм-канал Mash. Теперь отдыхающие планируют составить коллективный иск.
В то же время большая часть береговой линии курорта все же не пострадала. Как пояснили НСН в одной из местных принимающих компаний, чистыми остаются море и пляжи на севере Фуджейры: например, в Хор-Факкане, Аль-Ака и Диббе.
Локальная авария?
Портал Profi.Travel со ссылкой на туроператоров уточнил, что побережье эмирата Фуджейра находится в зоне риска, поскольку вдоль него пролегает крупный транспортный маршрут грузовых судов.
"Последний серьезный случай разлива был зафиксирован в 2017 году, тогда пришлось закрыть несколько пляжей, дайвинг и все остальные водные развлечения были временно запрещены. Однако в эмирате хорошо налажена система устранения последствий подобных инцидентов", – напомнили эксперты.
В этот раз причиной утечки нефти, предварительно, стала авария на танкере неподалеку от местного порта, заявил в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Специалист также сослался на данные местных властей, согласно которым загрязнения должны ликвидировать до майских праздников.
Мурадян отметил, что часть постояльцев уже направили в другие гостиницы и организовали для них трансферы на соседние чистые пляжи. Путешественникам, которые планируют ехать в регион в ближайшее время, эксперт рекомендовал перебронировать отели или перенести поездку.
В пресс-службе АТОР добавили в беседе с РБК, что туроператорам поступают единичные просьбы о переселении. Каждый случай при этом разбирают в индивидуальном порядке.