В АТОР объяснили возможную причину разлива нефти в ОАЭ

На курорте в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошел разлив нефти. Многие туристы, среди которых есть и россияне, после этого пожаловались на проблемы со здоровьем. Как регион справляется с последствиями инцидента – в материале Москвы 24.

Тошнота, головные боли и горечь во рту

Фото: телеграм-канал Mash

Нефтепродукты выбросило на побережье эмирата Фуджейра: следы утечки обнаружили на пляжах как минимум четырех отелей. По данным СМИ, расчистка местности началась еще 11 апреля, однако с тех пор ситуация не улучшилась.

Из-за этого в черте эмирата закрылись, по разным данным, не менее двух или даже трех пляжей. Среди них – Umbrella Beach, где уже перестали появляться не только туристы, но и местные рыбаки.

Россияне, отдыхавшие в Фуджейре, пожаловались на сильный запах мазута, который ощущается даже за несколько километров от берега. Туристка Эльвира рассказала "Газете.ру", что едкие испарения достигли ее номера на восьмом этаже пятизвездочной гостиницы. При этом гид и туроператор заявили женщине, что не несут ответственности за случившееся.





Эльвира туристка из России, отдыхавшая в Фуджейре Был запрос предоставить трансфер туристам к чистым пляжам, на это отказали, ссылаясь, что все побережье грязное, трансфера нет и не будет, предложили самостоятельно брать такси. Я отправила запрос на смену отеля представителю, у которого покупали тур, пока ответа от них не последовало. Сомневаюсь, что кто-то возместит тур или предложит сменить отель.

Кроме того, некоторые туристы начали испытывать тошноту, головные боли и горечь во рту. По их словам, руководство отелей не предоставило пострадавшим медицинскую помощь или компенсацию, утверждает телеграм-канал Mash. Теперь отдыхающие планируют составить коллективный иск.

В то же время большая часть береговой линии курорта все же не пострадала. Как пояснили НСН в одной из местных принимающих компаний, чистыми остаются море и пляжи на севере Фуджейры: например, в Хор-Факкане, Аль-Ака и Диббе.

Локальная авария?

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Портал Profi.Travel со ссылкой на туроператоров уточнил, что побережье эмирата Фуджейра находится в зоне риска, поскольку вдоль него пролегает крупный транспортный маршрут грузовых судов.

"Последний серьезный случай разлива был зафиксирован в 2017 году, тогда пришлось закрыть несколько пляжей, дайвинг и все остальные водные развлечения были временно запрещены. Однако в эмирате хорошо налажена система устранения последствий подобных инцидентов", – напомнили эксперты.

В этот раз причиной утечки нефти, предварительно, стала авария на танкере неподалеку от местного порта, заявил в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Специалист также сослался на данные местных властей, согласно которым загрязнения должны ликвидировать до майских праздников.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Произошел локальный разлив, видимо, при бункеровке. Какое-то количество нефтяных материалов попало в воду, на текущий момент ведутся работы по устранению. <...> Безусловно, количество нефтепродуктов не очень большое, они сразу всплыли, их отнесло на берег.

Мурадян отметил, что часть постояльцев уже направили в другие гостиницы и организовали для них трансферы на соседние чистые пляжи. Путешественникам, которые планируют ехать в регион в ближайшее время, эксперт рекомендовал перебронировать отели или перенести поездку.

В пресс-службе АТОР добавили в беседе с РБК, что туроператорам поступают единичные просьбы о переселении. Каждый случай при этом разбирают в индивидуальном порядке.

