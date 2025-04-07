На побережье Анапы обнаружены выбросы белого вещества

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У побережья Анапы 5 и 6 апреля были обнаружены выбросы вещества белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба по Краснодарскому краю.

Основные выбросы белого вещества произошли на участке берега протяженностью примерно в 10 километров от Анапы до Темрюкского района. В результате предварительного анализа специалисты выяснили, что на берег выбросило пальмовое масло.

Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора изъяли необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 миллиарда рублей. Сумма вреда в отношении ООО "Кама шиппинг" (владельца танкера "Волгонефть-212") оценивается в 49,46 миллиарда рублей, а в отношении ЗАО "Волготранснефть" (владельца танкера "Волгонефть-239") – в 35,48 миллиарда.