Ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд руб

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Суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, слова которой приводятся в телеграм-канале правительства России.

Сумма вреда в отношении ООО "Кама шиппинг" (владельца танкера "Волгонефть-212") оценивается в 49,46 миллиарда рублей, а в отношении ЗАО "Волготранснефть" (владельца танкера "Волгонефть-239") – в 35,48 миллиарда.

Как отметила Радионова, владельцы затонувших танкеров могут добровольно возместить ущерб в течение месяца. В противном случае в суд будут поданы иски.

Министр транспорта Роман Старовойт заявил о завершении расследования причин произошедшего, указав, что материалы будут переданы в Следственный комитет России. По его словам, ими стали невыполнение ограничений по сезону плавания и неукомплектованность кадрами.

В свою очередь, комиссия Ространснадзора подготовила предложения по мерам для избежания таких аварий, включая введение превентивного мониторинга исполнения судами установленных для них ограничений по сезону.

Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в Керченском проливе в конце прошлого года. В результате черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом.

Владимир Путин назвал аварию миной замедленного действия и поручил оперативно поднять мазут со дна Черного моря. Владельцы затонувших танкеров предлагали создать два фонда для компенсации нанесенного экологии ущерба.

