10 марта, 17:46Происшествия
Владельцы танкеров "Волгонефть" предложили создать фонды для компенсации ущерба
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Владельцы затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда для компенсации нанесенного экологии ущерба. Как сообщает РИА Новости, судовладельцы планируют внести в фонды более миллиарда рублей.
"Основное ходатайство о создании фонда ограничения ответственности собственника судна. Данный институт является обеспечительными мерами в интересах истца, а также иных лиц, которым причинен ущерб или может быть причинен ущерб в результате инцидента 15 декабря 2024 года", – сказала представитель компании судовладельца "Волгонефть-239" – "Волгатранснефть".
Она отметила, что создание фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания и рассматривается как институт защиты интересов всех пострадавших в результате разлива мазута.
Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.
Мэрия Анапы потребовала взыскать 211 миллионов рублей с владельцев танкеров. При этом власти города подчеркнули, что названная сумма не является окончательной.
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