В Крыму расширены границы зоны ЧС из-за выброса мазута

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Границы зоны режима ЧС регионального уровня в Крыму расширили, следует из соответствующего указа главы региона Сергея Аксенова, опубликованного на сайте правительства Крыма.

Согласно документу, в зоне ЧС находятся городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также Ленинский, Сакский и Черноморский районы. Ранее режим ЧС действовал только на территории Керчи и Ленинского района.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введена в Крыму.

Очистка от нефтепродуктов танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" уже завершилась. Специалисты меньше чем за неделю выгрузили 1 488 тонн мазута. Далее кормовую часть судна утилизируют.