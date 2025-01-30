30 января, 16:56Происшествия
В Крыму расширены границы зоны ЧС из-за выброса мазута
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Границы зоны режима ЧС регионального уровня в Крыму расширили, следует из соответствующего указа главы региона Сергея Аксенова, опубликованного на сайте правительства Крыма.
Согласно документу, в зоне ЧС находятся городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также Ленинский, Сакский и Черноморский районы. Ранее режим ЧС действовал только на территории Керчи и Ленинского района.
Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введена в Крыму.
Очистка от нефтепродуктов танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" уже завершилась. Специалисты меньше чем за неделю выгрузили 1 488 тонн мазута. Далее кормовую часть судна утилизируют.
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