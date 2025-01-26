Утечек мазута из затонувшей у Краснодарского края кормы "Волгонефть-212" не зафиксировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели осмотрели корму затонувшего у побережья Краснодарского края танкера "Волгонефть-212". Они не обнаружили новых утечек мазута, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

При мониторинге специалисты использовали телеуправляемый подводный аппарат. Данные, за которыми можно следить на экране, отражают показатели глубины и температуры за бортом, рассказали в оперштабе.

Представители властей также указали, что грунт вокруг судна остается достаточно чистым, спасатели не нашли на нем маслянистых пятен.

Между тем откачка мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" была полностью завершена 25 января. Специалисты смогли сделать это раньше срока. Всего в период с 19 по 25 января рабочим удалось откачать около 1,5 тысячи тонн мазута, им заполнили 20 железнодорожных цистерн.

Проект по утилизации кормовой части танкера будет готов до конца января. Планируется, что судно уберут из акватории до апреля.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.