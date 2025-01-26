Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на Кубани, в Крыму и Севастополе

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Новые локальные выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье, следует из публикации в телеграм-канале МЧС России.

"В Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе специалисты постоянно патрулируют территорию вдоль берега. На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются", – отметили в ведомстве.

За все время собрано более 175 тысяч тонн грязного грунта, вывезено 134 тысячи тонн, очищено 303 километра береговой линии. При этом в Крыму рабочие очистили 185 километров. В Севастополе вывезли 592,5 тонн грунта.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.

Откачка мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" была полностью завершена 25 января. Специалисты смогли сделать это раньше срока. Всего в период с 19 по 25 января рабочим удалось откачать около 1,5 тысячи тонн мазута, им заполнили 20 железнодорожных цистерн.

Проект по утилизации кормовой части танкера будет готов до конца января. При этом судно должны убрать из акватории до апреля.

